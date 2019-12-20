مؤسسات بيت جالا ترفض استقبال البطريرك ثيوفيلوس



















رام الله - دنيا الوطناحتفل أهالي ومؤسسات بيت جالا، يوم أمس، بعيد القديس نيقولاوس شفيع مدينة بيت جالا. وترأس بطريرك طائفة الروم الأرثوذكس في القدس والأردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث القداس الالهي في كنيسة مار نيقولا.وحضر القداس محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، ورئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس، ومدير عام شرطة محافظ بيت لحم العقيد طارق الحاج، وقائد المنطقة ناضر عمر، وحشد من أهالي المدينة.وأعلنت قوى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات مدينة بيت جالا، مقاطعتها لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس غير المستحق، ومتهم ببيع الأوقاف المسيحية، وذلك التزاما بقرارات ووثيقة المؤتمر الوطني الأرثوذكسي، ورفضت مؤسسة الإحسان، وهي اكبر مؤسسة أرثوذكسية في المدينة استقباله، وفقا للتقليد السنوي، فيما استقبلت الدكتور رمزي خوري وأعضاء اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، ومؤسسات وفعاليات وأهالي المدينة للتهنئة بالعيد.وبعد القداس، أقامت المؤسسات الأرثوذكسية في المدينة احتفالا شعبيا وكشفيا، أمام كنيسة مار نيقولا، بمشاركة حشد غفير من أبناء المدينة، تخلله مسيرة للفرق الكشفية التابعة لجمعية الإحسان، والنادي الأرثوذكسي، وطاليثا قومي، جابت شوارع المدينة. كما وزعت الهدايا على الأطفال.وفي وقت لاحق أقام وكلاء الكنيسة غداء للبطريرك ثيوفيلوس في فندق الاورينت بالمدينة أعلنت المؤسسات الأرثوذكسية مقاطعتها له.