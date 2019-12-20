شؤون فلسطينية

الزعنون: قرار المدعية العامة لـ"الجنائية" خطوة على طريق محاسبة مجرمي الحرب بإسرائيل

الزعنون: قرار المدعية العامة لـ"الجنائية" خطوة على طريق محاسبة مجرمي الحرب بإسرائيل
سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين؛ خطوة مهمة على طريق محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل، وانتصار للعدالة التي يحتاجها شعبنا.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه، مساء اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا القرار يؤكد من جديد عدالة القضايا التي أحالها الجانب الفلسطيني منذ أربع سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويشكل مرحلة جديدة في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين يرتكبون الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

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