شؤون فلسطينية

شاهد: مستوطنون يغلقون طريقاً حيوياً وسط القدس

شاهد: مستوطنون يغلقون طريقاً حيوياً وسط القدس
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أغلق مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، الشارع رقم (1) وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين أغلقوا الشارع رقم (1) المؤدي إلى حي المصرارة وحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، ما أعاق حرية تنقل المقدسيين عبره، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).


 




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