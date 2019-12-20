سويسرا تستأنف دفع تمويلاتها إلى (أونروا)

إحدى مدارس أونروا

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رام الله - دنيا الوطن

رفعت وزارة الخارجية السويسرية تجميدها المؤقت للتمويلات المدفوعة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).



وكانت سويسرا علقت تمويلاتها في شهر تموز/يوليو 2019 وسط مزاعم بارتكاب أخطاء من طرف عدد من كوادرها العليا.



ويوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري، أكدت وزارة الخارجية تقارير إعلامية سويسرية أفادت بأنها قررت في 12 كانون الأول/ديسمبر تخصيص 700000 فرنك لفائدة مشاريع (أونروا) الجارية و مليوني مليون فرنك لبرامج المساعدات الطارئة في كل من سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، في تصريحات لموقع (swissinfo.ch): "في ضوء التدابير المتخذة وتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه لم يتم اختلاس أي أموال مقدمة من طرف المانحين، قررت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون استئناف المدفوعات" إلى (أونروا).



وكانت سويسرا – وهي عضو في الوكالة منذ تأسيسها في عام 1949 - قد خصّصت لها بالفعل 22.3 مليون فرنك قبل قرار التجميد الذي اتخذته الصيف الماضي.