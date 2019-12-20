وزير الزراعة يثمن دعم هولندا لـ (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن وزير الزراعة، رياض عطاري دعم هولندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكداً أن هذا الدعم يعبر عن التزامها بالمكانة القانونية لـ (أونروا) وضرورة استمرار دورها لحين حل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.



تصريحات الوزير عطاري جاءت خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، مديرة التعاون الهولندي لدى فلسطين السيدة فلورا نوي، والسيدة سوزانا توسينج مسؤولة الشؤون الاقتصادية في الممثلية الهولندية.



وتناول اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح،ومدير عام المياه والأراضي الزراعية م.عصام نوفل، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام د.عز الدين ابو عرقوب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على ضرورة العمل على اعداد مشاريع تخص قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بإعادة استخدام المياه المعالجة بالزراعة واستخدام بالطاقة البديلة،والبدء بإعداد مشروع المياه والأراضي مطلع العام القادم، وكذلك استمرار هولندا في دعم مشروع الصحة وصحة النبات وتنفيذ أنشطة وبرامج زراعية من خلال وزارة الزراعة التركية بتمويل من الجانب الهولندي.



كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الزراعي والترتيب لزيارة شركات زراعية هولندية الى فلسطين للقاء نظيراتها من الجانب الفلسطيني،وتعزيز التعاون بين طلبة الجامعات الفلسطينية وطلبة من الجامعات الهولندية في مجال المبادرات الإبداعية الزراعية من خلال برنامج ركن البرتقالي بالتنسيق مع وزارة الزراعة.