شؤون فلسطينية

حماس تعلق على إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية

حماس تعلق على إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، فتح تحقيق كامل بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم استعداد حماس التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن الإعلان خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الإحتلال لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووضوح الحقيقة التي حاول الإحتلال الإسرائيلي إخفائها واستخدم كل أدواته في تضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية، كما نقلت وكالة (الرأي) المحلية.

وشدد برهوم على أن هذا الإعلان المهم بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض والشروع بخطوات عملية لمحاسبة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته كخطوة على طريق تدشين مرحلة جديدة من تحقيق العدالة والإنصاف الدولي للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه، وصولا إلى إنهاء الإحتلال وإزالة آثاره كافة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس "إن حركة حماس تبدي  استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا".

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