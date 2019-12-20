فتح ترحب بإعلان المدعية العامة للجنائية الدولية وتعتبره "يوماً أبيض"

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بإعلان المدعية العامه للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت ذلك يوما أبيض، واعلاناً بالاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وخرقهم الفاضح والمستمر للقانون الدولي.



وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي في تصريح صحفي: إن هذا الإعلان يشكل مرحلة هامة ومفصلية في مراحل الصراع مع المحتل الإسرائيلي، وبداية هامة للبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة التي طالما انتظرها الشعب الفلسطيني.



وعبٌرت الحركة عن فخرها واعتزازها بقرار الرئيس محمود عباس الاستراتيجي بالذهاب للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين في العام 2012، تمهيدا للانضمام للمؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنائية الدولية والتوقيع على ميثاق روما والانضمام رسميا كعضو في المحكمة في العام 2015، لتقديم طلب فتح تحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين، ليأتي الإعلان الهام من المدعية العامة بعد خمسة سنوات من العمل والجهد السياسي والدبلوماسي المستمرين من المختصين بمتابعة الملف.