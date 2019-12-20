البرغوثي يرحب بقرار محكمة الجنايات ويدعو للإسراع بفتح التحقيق بجرائم الاحتلال





وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا القرار الذي تأخر كثيرا يفتح الباب للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو و وزراؤه وقادة وضباط وجنود جيش الاحتلال أثناء عدوانهم على قطاع غزة ، وكذلك فيما يتعلق بجريمة الاستيطان والجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين.



وطالب البرغوثي الدائرة التمهيدية بالإسراع في إصدار القرار وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية المرتكبة من قبل حكام إسرائيل.



وقال البرغوثي: إن رد فعل نتنياهو تجاه القرار والذي وصفه بأنه "يوم أسود لإسرائيل" يؤكد مدى رعب المؤسسة الإسرائيلية من اقتراب موعد إدانتها بارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة لشعب عانى طويلا من الجرائم و التشريد والاحتلال و نظام الابرتهايد العنصري.



رام الله - دنيا الوطنرحب د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.