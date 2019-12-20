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دائرة حقوق الإنسان: قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية خطوة بالاتجاه الصحيح

دائرة حقوق الإنسان: قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية خطوة بالاتجاه الصحيح
المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، ان قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا الطلب من الدائرة التمهيدية فيها إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة في الاتجاه الصحيح لفتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها، من قبل الاحتلال.

وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ان عدم معاقبة حكومات الاحتلال المتعاقبة على جرائمها بحق الفلسطينيين سواء ما يتعلق منها بالاستيطان او التهجير والقتل وغيرها من الجرائم، شجع هذه الحكومات على ممارسة ارهابها والضرب بعرض الحائط بكل القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

 وأضافت الدائرة: "أن عاملا رئيسيا اخر شجع الاحتلال على جرائمه، الا وهو موقف الإدارة الامريكية الشريك والراعي الفعلي لجرائم الاحتلال، الامر الذي يجعل هذه الإدارة محل اتهام، خاصة وان ممارستها العدوانية تركت بصمات كارثية، ليس فقط في فلسطين، انما بانحاء العالم كافة"

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