رأفت: إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة وايجابية

صالح رأفت

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رام الله - دنيا الوطن

أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت ان إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين واستيفاء الشروط القانونية لفتح تحقيق يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال الاسرائيلي في المؤسسات والهيئات الدولية.



وأكد رأفت في بيان له اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن علان مكتب المدعية العامة اليوم يعد خطوة مهمة وايجابية في طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.



وشدد على ان الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة مساعيه لمحاكمة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد كل ما هو فلسطيني من مجازر وقتل متعمد للمواطنين العزل إضافة الى العدوان المتكرر على قطاع غزة ومواصلة انتهاك حقوق الاسرى، وتدمير الممتلكات ومصادرة الاراضي وبناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وطالب رأفت كل احرار العالم بالوقوف الى جانب الحق الفلسطيني وفرض عقوبات على اسرائيل ومقاطعها ومحاسبتها، حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقرارات الشرعية الدولية.



وفي نهاية بيانة، دعا رأفت ابناء شعبنا للتصدي لكل الممارسات والاجراءات الاسرائيلية وبالأخص لعصابات المستوطنين التي تهاجم المواطنين، ودعا المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.