البرلمان البريطاني يتبنى اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

مجلس العموم البريطاني

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رام الله - دنيا الوطن

صدق مجلس العموم البريطاني، اليوم الجمعة، على مشروع رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون، القاضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"؛ تمهيداً لتنفيذه في نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.



وصوت المشرعون، في "ويسمتمينستر" مقر البرلمان، بالقراءة الثانية بأغلبية 358 صوتاً مقابل 234، وذلك من أجل إقراره نهائياً عقب الأعياد، بعد تأجيل بريكست ثلاث مرات، وأزمة سياسية استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام، وتنظيم انتخابات مرتين، كما ذكرت صحيفة (الخليج أونلاين).



وحقق المحافظون فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بحصدهم 365 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم.



وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي، في 31 كانون الثاني/يناير 2020، بعد 47 عاماً من حياة مشتركة مضطربة.



وقال جونسون، في بيان صدر عن مكتبه: إن هذا اليوم هو يوم تحقيق "وعد قُطع للشعب البريطاني" بأن التصويت على بريكست "سينجز في عيد الميلاد"، وفقاً لـ"الفرنسية".



وجعل رئيس الوزراء المحافظ الذي تولى السلطة في نهاية يوليو، من بريكست أولوية برنامجه، الذي تحدثت عنه الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، في خطابها التقليدي بجلسة افتتاح البرلمان بمجلسيه.



وستبدأ، في 31 كانون الثاني/يناير، مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020، ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء، وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.



ويمكن أن تمدد هذه المرحلة مرة واحدة لعام أو عامين، لكن أي طلب في هذا الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من تموز/يوليو.