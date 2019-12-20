موقع إسرائيلي يزعم: صاروخ أُطلق من جنوب قطاع غزة وانفجر داخله

أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

زعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: أن صاروخاً أُطلق من جنوب قطاع غزة، وانفجر داخله.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال فجر اليوم الجمعة، إنه هاجم أهدافاً في غزة رداً على إطلاق القذائف اتجاه مستوطنات الغلاف، مشدداً على أنه هاجم بنية حركة حماس التحتية، وفق زعمه.