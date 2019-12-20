اشتية: إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية انحيازٌ للعدل والحقيقة

قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية: إن إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية انحيازٌ للعدل والحقيقة.





وأضاف اشتية: أن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها.



وحثت اشتية الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية للإسراع باصدار القرار وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية المرتكبة ضد ابناء شعبنا.



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: قدمنا ملفات بأدلة وتقارير تفصيلية حول جرائم الاحتلال، مؤكداً أن الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي بأسوء الأشكال.

رام الله - دنيا الوطنوقال في بيان عبر صفحته على (فيسبوك): "سنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية".