"الخارجية والمغتربين": جرائم المستوطنين ترجمة عملية لخطة بينت الاستعمارية التوسعية





كما أدانت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشدة الخطة التي أعلنها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت والتي أعلن فيها نيته هدم اكثر من الف منزل فلسطيني في المناطق المصنفة "ج" بما فيها منشآت ممولة من الاتحاد ألأوروبي. تعتبر الوزارة ان خطة بينت الاستعمارية التوسعية وتصعيد اعتداءات المستوطنين الارهابية هما وجهان لعملة واحدة، تهدف الى توسيع عمليات للضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وارتكاب اوسع عمليات تطهير عرقي ضد المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها.



وقالت: إن الوزارة تواصل متابعاتها اليومية مع المحكمة الجنائية الدولية وتزويدها بتفاصيل هذه الجرائم التي ترتكبها ميلشيات المستوطنين المسلحة بحماية ودعم وإسناد من جيش الاحتلال. تستبشر الوزارة خيرا من اعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قرب فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولا إلى مسائلة ومحاسبة مجرمي الحرب من قيادات الاحتلال وقيادات المستوطنين الذين يقفون خلف منظمات "تدفشيع الثمن "الارهابية.





وأكدت وزارة الخارجية، أن التصعيد الراهن بجرائم المستوطنين يستدعي موقفا دوليا جادا لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ القرار الأممي رقم ٢٣٣٤.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم ميلشيات المستوطنين المتواصلة وارهابهم المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين والتي كان اخرها اعتداء عصابات المستوطنين على مزارع من قرية كيسان شرق بيت لحم مما ادى إلى إصابته برضوض و جروح جراء إطلاق الكلاب عليه، و كذلك اقدام عناصر المستوطنين الارهابية فجر هذا اليوم على احراق مركبتين في قرية فرعتا شرق محافظة قلقيلية بعد ان خطوا شعارات عنصرية معادية على منازل المواطنين، وبعد ان حاولوا الاعتداء على منزل يعود لمواطنين اثناء تواجد سكانه بداخله.