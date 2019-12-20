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شؤون فلسطينية

بحر: المقاومة لن تترك الخليل تهود

بحر: المقاومة لن تترك الخليل تهود
رام الله - دنيا الوطن
حذر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، الاحتلال من تماديه في استهداف غزة ومواقع المقاومة فيها، داعيا إلى عدم اختبار المقاومة.

وأكد خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق خانيونس، غرفة العمليات المشتركة لن تصمت طويلا على سياسة الاحتلال في استهداف مواقع المقاومة، مشددا أن المقاومة فرضت معادلة ولن تسمح للاحتلال بتغييرها.

كما أكد أن المقاومة في غزة لن تترك الاحتلال يتمادى في جرائمه في الضفة الغربية، ولن تسمح بتهويد مدينة الخليل وتوسيع الاستيطان فيها وعربدة مستوطنيه، كما دعا السلطة في رام الله الى رفع يدها الثقيلة عن المقاومة حتى تقوم بواجبها في مقاومة الاحتلال وقطاع مستوطنيه والتصدي لمخططاته تجاه القدس ومدن الضفة الغربية، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الوحدة وانهاء الانقسام هي أقصر الطرق لتحرير كامل تراب فلسطين من بحرها الى نهرها، وأن الانتخابات الشاملة هي طريقنا نحو تحقيق وحدة مؤسسات شعبنا في فلسطين.

كما أكد بحر أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، ملفتا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه.

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