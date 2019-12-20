عزمي الشيوخي: القبول بالانتخابات بدون القدس خيانة



واوضح أن القبول بالانتخابات بدون مشاركة المقدسيين في القدس خيانة لله ولرسوله وللوطن وللقدس وللقضية الفلسطينية العادلة وللمشروع الوطني الفلسطيني.



وأضاف: ليس فينا وليس منا من يفرط بالقدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى نبينا محمد ومهد سيدنا المسيح عليه السلام.



واشاد الشيوخي بصمود شعبنا وبتمسكه بكل ذرة تراب من تراب القدس وتراب الخليل وتراب فلسطين وبتمسك شعبنا بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ابو مازن الثابت على الثوابت.



وأكد من جديد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العظيم وان الرئيس عباس هو رمز الشرعية الفلسطينية وحامل الامانة بعد الرئيس الراحل ياسر عرفات وان السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن هو الاحرص على ثوابتنا الوطنية وعلى قدسنا وعلى الحقوق الوطنية والسيادية لشعبنا وهو لا ولن يقبل اي انتخابات تشريعية ورئاسية بدون القدس.



واشار الشيوخي الى ان ما تحدث به السيد الرئيس محمود عباس يوم اول امس الثلاثاء امام اللجنة المركزية لحركة فتح حول اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمشاركة اهل القدس فيها يمثل كل الفلسطيني ويظهر حرص القيادة على عروبة القدس عاصمتنا الابدية.

وقال: "ليس فينا وليس منا وليس بيننا من يفرط بذرة تراب من تراب القدس وان شعبنا متمسك بكل ذرة تراب وبكل حجر فيها خلف الرئيس محمود عباس ابو مازن".