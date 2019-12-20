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شؤون فلسطينية

عزمي الشيوخي: القبول بالانتخابات بدون القدس خيانة

عزمي الشيوخي: القبول بالانتخابات بدون القدس خيانة
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق اتحاد الاثاريين العرب في دولة فلسطين، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر عصر اليوم في رام الله: إن القبول بالانتخابات التشريعية والرئاسية بدون القدس خيانة للاثار وللتاريخ وللموروث الحضاري وللمقدسات العربية فيها وخيانة للقدس العربية الفلسطينية عاصمة دولة فلسطين.

وقال: "ليس فينا وليس منا وليس بيننا من يفرط بذرة تراب من تراب القدس وان شعبنا متمسك بكل ذرة تراب وبكل حجر فيها خلف الرئيس محمود عباس ابو مازن".

واوضح أن القبول بالانتخابات بدون مشاركة المقدسيين في القدس خيانة لله ولرسوله وللوطن وللقدس وللقضية الفلسطينية العادلة وللمشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف: ليس فينا وليس منا من يفرط بالقدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى نبينا محمد ومهد سيدنا المسيح عليه السلام.

واشاد الشيوخي بصمود شعبنا وبتمسكه بكل ذرة تراب من تراب القدس وتراب الخليل وتراب فلسطين وبتمسك شعبنا بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ابو مازن الثابت على الثوابت.

وأكد من جديد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العظيم وان الرئيس عباس هو رمز الشرعية الفلسطينية وحامل الامانة بعد الرئيس الراحل ياسر عرفات وان السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن هو الاحرص على ثوابتنا الوطنية وعلى قدسنا وعلى الحقوق الوطنية والسيادية لشعبنا وهو لا ولن يقبل اي انتخابات تشريعية ورئاسية بدون القدس.

واشار الشيوخي الى ان ما تحدث به السيد الرئيس محمود عباس يوم اول امس الثلاثاء امام اللجنة المركزية لحركة فتح حول اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمشاركة اهل القدس فيها يمثل كل الفلسطيني ويظهر حرص القيادة على عروبة القدس عاصمتنا الابدية.

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