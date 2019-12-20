"السياحة والآثار" تستنكر اعتداء الاحتلال على قصر (هيرود) الشتوي





وقالت الوزارة: "تقوم ما يسمى سلطة الآثار الإسرائيلية بأعمال حفريات غير قانونية وتدخلات في مباني الموقع في سعيها لعمل حديقة في المكان."





وشددت على أن هذا الموقع يقع في معظم إجزائه تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وتمنع القيام بأي أعمال تطوير وتأهيل للموقع الذي يشكل أحد أكبر المواقع في الفترة الرومانية.





وقد سعت الوزارة حثيثا من أجل محاولة نقل الموقع الى السيادة المباشرة لوزارة السياحة والآثار من أجل تأهيل هذا الموقع الهام وفتحه أمام الزوار الا انها اصطدمت برفض الاحتلال الاسرائيلي لهذه المساعي مما أدى الى تدمير أجزاء كبيرة من المكان.





وتناشد وزارة السياحة والآثار (يونسكو) وكافة الجهات الدولية من أجل الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الأعمال في الموقع والتي تهدف الى تزييف الحقائق وخلق روايات تناسب ايديولوجيا الاحتلال.















رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة السياحة والآثار استمرار قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على موقع تلول أبو العلايق (قصر هيرود الشتوي) في أريحا.