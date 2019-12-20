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شؤون فلسطينية

البرغوثي: الخليل تقاوم شعبياً

البرغوثي: الخليل تقاوم شعبياً
رام الله - دنيا الوطن
وصف د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أثناء مشاركته صباح اليوم في أداء صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي في الخليل، ما يجري في المدينة بأنه مقاومة شعبية رائعة لمخططات التهويد والاستيطان الإسرائيلية.

وقال البرغوثي: إن مشاركة عشرات الآلاف في أداء الصلاة داخل وحول الحرم الإبراهيمي، بما في ذلك في الساحات، والشوارع المغلقة و المهددة من المستوطنين، يمثل فعلا شعبيا مقاوما يستنهض طاقات الكفاح الوطني الفلسطيني.

وأشار إلى مظاهر التكافل الشعبي التي يقوم بها المواطنون في شوارع البلدة القديمة بعد صلاة الفجر و التي تذكرنا بأنشطة التكافل الشعبي الرائع أيام الانتفاضة الشعبية الأولى.

وأكد أن مخططات الاحتلال والمستعمرين المستوطنين لن تمر مادام هناك شعب حي ومكافح مثل أهل الخليل الذين يضربون أمثلة في العطاء و الصمود.

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