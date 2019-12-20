اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال القدس

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في بلدة الرام شمال القدس.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن المواجهات اندلعت قرب مدخل البلدة الشمالي، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.