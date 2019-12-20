(تويتر) يحذف نحو 6000 حساب مدعوم من السعودية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة، أنه حذف نحو ستة آلاف حساب كانت جزءاً من عملية معلوماتية تدعمها الدولة وتنبع من السعودية.



وقال (تويتر): إن هذه الحسابات كانت تضخم الرسائل المؤيدة للسلطات السعودية عن طريق المبالغة في الإعجاب بالتغريدات وإعادة نشرها والرد عليها، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.