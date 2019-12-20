(تويتر) يحذف نحو 6000 حساب مدعوم من السعودية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة، أنه حذف نحو ستة آلاف حساب كانت جزءاً من عملية معلوماتية تدعمها الدولة وتنبع من السعودية.
وقال (تويتر): إن هذه الحسابات كانت تضخم الرسائل المؤيدة للسلطات السعودية عن طريق المبالغة في الإعجاب بالتغريدات وإعادة نشرها والرد عليها، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
ذكر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة، أنه حذف نحو ستة آلاف حساب كانت جزءاً من عملية معلوماتية تدعمها الدولة وتنبع من السعودية.
وقال (تويتر): إن هذه الحسابات كانت تضخم الرسائل المؤيدة للسلطات السعودية عن طريق المبالغة في الإعجاب بالتغريدات وإعادة نشرها والرد عليها، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
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