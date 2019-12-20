شؤون فلسطينية

المالكي لـ "نتنياهو": نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل

المالكي لـ "نتنياهو": نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل
وزير الخارجية رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل لأن المحكمة الجنائية الدولية، قررت بعد توفر كل الأدلة والبراهين أن هناك ما يكفي لفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل لارتكابها ما يصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
 
وأضاف المالكي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: يجب على إسرائيل أن تتعظ من هذا القرار لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودخلت نادي الدول المارقة والمنبوذة والمجرمة والتي يجب أن تحاسب على تلك الجرائم.   

وأكد أن القرار انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني، وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال، وارتكبت بحقه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 وأضاف المالكي: كما هي العادة يختبئ نتنياهو خلف الحجج الباهتة ويحاول أن يدعي أن هناك معاداة السامية عندما تحاسب إسرائيل كدولة احتلال على جرائمها. 

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: هذا الادعاء لن يجد له طريق في محكمة الجنائية الدولية، ربما ينجح سياسياً من خلال حلفائه في بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية، لكن ليس قانونياً عندما يأخذ القانون مساره، وعندما ينظر إلى ما تقوم به إسرائيل كدولة احتلال من خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف.

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