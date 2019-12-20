رئيس الوزراء اللبناني الجديد: أسعى لتأليف حكومة بفترة لا تتجاوز ستة أسابيع

رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب

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رام الله - دنيا الوطن

قال حسان دياب، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة: إنه سيعمل على تشكيل حكومة خلال ستة أسابيع للمساعدة في إخراج البلاد من نفق أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.



وأضاف في مقابلة مع قناة (دويتشه فيله) التلفزيونية: أن "الحكومات السابقة في العقد الأخير استغرقت سنة لتشكيلها، وأنا أسعى لتأليف حكومة في غضون أربعة أسابيع أو في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكُلف دياب، وهو أكاديمي ووزير تعليم سابق، يوم الخميس برئاسة الوزراء بدعم من حزب الله وحلفائه.



ويهيئ تكليفه مسرح الأحداث لتشكيل حكومة تقصي حلفاء الولايات المتحدة ودول الخليج العربية بينما يبرز نفوذ أصدقاء إيران في لبنان. ويقول محللون إن هذه الخطوة من شأنها تعقيد الجهود الرامية لتأمين مساعدات مالية غربية.



ووصل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل إلى لبنان يوم الجمعة لإبداء دعم واشنطن لاستقرار البلاد، وحث القادة السياسيين على تطبيق إصلاحات اقتصادية سريعة.



وقال هيل بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا: "جئت إلى هنا لحث القادة السياسيين اللبنانيين على الالتزام بتطبيق إصلاحات مستدامة ومؤثرة يمكنها أن تؤدي إلى لبنان آمن ومستقر وينعم بالرخاء".



وأضاف: "حان وقت تنحية المصالح الحزبية والتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية ودفع الإصلاحات وتشكيل حكومة تلتزم بتطبيقها وقادرة على فعل ذلك".