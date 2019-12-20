هيئة مسيرات العودة: سنعلن قريباً عن تفاصيل برنامج الفعاليات للعام 2020

الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الهيئة الوطينة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: إنها ستعلن قريباً عن تفاصيل برنامج الفعاليات للعام 2020 وجهود تطويرها وتوسيعها.



وأفادت في بيانها اليوم الجمعة: "نشيد ببطولات شعبنا في مدينة الخليل ونثمن صموده في وجه أشكال التهويد والاستيطان"، مشيرة إلى أن مدينة الخليل ستبقى عصية على التهويد.



وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: إن مسيرات العودة ما زالت تلهب الأرض تحت أقدام "المحتلين الصهاينة"، مؤكدة استمرار مسيراتنا بطابعها الشعبي.



ودعت الهيئة للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة القادمة بعنوان "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية"