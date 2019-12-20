هيئة مسيرات العودة: سنعلن قريباً عن تفاصيل برنامج الفعاليات للعام 2020
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة الوطينة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: إنها ستعلن قريباً عن تفاصيل برنامج الفعاليات للعام 2020 وجهود تطويرها وتوسيعها.
وأفادت في بيانها اليوم الجمعة: "نشيد ببطولات شعبنا في مدينة الخليل ونثمن صموده في وجه أشكال التهويد والاستيطان"، مشيرة إلى أن مدينة الخليل ستبقى عصية على التهويد.
وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: إن مسيرات العودة ما زالت تلهب الأرض تحت أقدام "المحتلين الصهاينة"، مؤكدة استمرار مسيراتنا بطابعها الشعبي.
ودعت الهيئة للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة القادمة بعنوان "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية"
قالت الهيئة الوطينة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: إنها ستعلن قريباً عن تفاصيل برنامج الفعاليات للعام 2020 وجهود تطويرها وتوسيعها.
وأفادت في بيانها اليوم الجمعة: "نشيد ببطولات شعبنا في مدينة الخليل ونثمن صموده في وجه أشكال التهويد والاستيطان"، مشيرة إلى أن مدينة الخليل ستبقى عصية على التهويد.
وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: إن مسيرات العودة ما زالت تلهب الأرض تحت أقدام "المحتلين الصهاينة"، مؤكدة استمرار مسيراتنا بطابعها الشعبي.
ودعت الهيئة للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة القادمة بعنوان "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية"
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