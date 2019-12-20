شؤون فلسطينية

عريقات: خطوة المدعية العامة رسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن

عريقات: خطوة المدعية العامة رسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أكد صائب عريقات، رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية اليوم، أن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين، ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من الأعقاب والإسهام في منعها وصولاً إلى إحقاق العدالة.

واوضح عريقات: "أن هذه الخطوة التي اتخذتها المدعية العامة تعدّ تأكيداً لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، وهي رسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريباً".

وأعرب عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها من أجل إنهاء الدراسة الأولية والتحرك  فوراً بإجراء التحقيق مشدداً أن كل تأخير في فتحه ومحاسبة المجرمين يكلف شعبنا المزيد من الدماء والجرائم المرتكبة ضده بشكل يومي.

وردّ عريقات على ردة الفعل الهيستيرية من جانب إسرائيل وإدعاءاتها بعدم وجود إختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، قائلاً: "تضع إسرائيل قوانينها فوق القانون الدولي وهي القوانين المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم، وهي تتنافى بشكل كامل مع القرارات والقانون الدولي الذي يؤكد على حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية. ووفقاً لميثاق روما فإن انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يعطي هذه المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".

وأضاف: "وعلى المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المضي ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب او رقيب".

وفي سياق متسق، أكد عريقات أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.  

أخبار ذات صلة

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال القدس

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال القدس

المالكي لـ &#34;نتنياهو&#34;: نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل

المالكي لـ "نتنياهو": نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل

الأورومتوسطي يدعو الضحايا الفلسطينيين للاستعداد لمساعدة المدعية العامة للجنائية بتحقيقاتها

الأورومتوسطي يدعو الضحايا الفلسطينيين للاستعداد لمساعدة المدعية العامة للجنائية بتحقيقاتها

الصحة بغزة: 30 إصابة برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة شرق القطاع

الصحة بغزة: 30 إصابة برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة شرق القطاع

عشراوي ترحب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية

عشراوي ترحب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية

وفاة مسن متأثراً بجراحه في حادث سير جنوب غزة

وفاة مسن متأثراً بجراحه في حادث سير جنوب غزة

دولة فلسطين ترحب بإعلان &#34;الجنائية الدولية&#34; فتح تحقيق كامل بالأراضي الفلسطينية

دولة فلسطين ترحب بإعلان "الجنائية الدولية" فتح تحقيق كامل بالأراضي الفلسطينية

أول تعليق من نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية

أول تعليق من نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال القدس

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال القدس

الأورومتوسطي يدعو الضحايا الفلسطينيين للاستعداد لمساعدة المدعية العامة للجنائية بتحقيقاتها

الأورومتوسطي يدعو الضحايا الفلسطينيين للاستعداد لمساعدة المدعية العامة للجنائية بتحقيقاتها

عشراوي ترحب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية

عشراوي ترحب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية

وفاة مسن متأثراً بجراحه في حادث سير جنوب غزة

وفاة مسن متأثراً بجراحه في حادث سير جنوب غزة

50 ألف مواطن يؤدون الجمعة في &#34;الأقصى&#34;

50 ألف مواطن يؤدون الجمعة في "الأقصى"

إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرة كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرة كفر قدوم

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بالعمل على تنفيذ القرارات الأممية الرافضة للاستيطان

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بالعمل على تنفيذ القرارات الأممية الرافضة للاستيطان

خطة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من مناطق (ج) بالضفة الغربية

خطة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من مناطق (ج) بالضفة الغربية

منوعات

تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف التصوير 10 دقائق

تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف التصوير 10 دقائق

هل ارتبطت منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان؟

هل ارتبطت منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان؟

شاهد: مكة محمد صلاح تشارك والدها بطولة إعلانه الجديد

شاهد: مكة محمد صلاح تشارك والدها بطولة إعلانه الجديد

ميريام فارس سُمح لها بـ&#34;طق الرقبة&#34; فقط بالسعودية

ميريام فارس سُمح لها بـ"طق الرقبة" فقط بالسعودية

وليد توفيق ينشر لأول مرة صور أبنائه الثلاثة.. شاهد جمالهم

وليد توفيق ينشر لأول مرة صور أبنائه الثلاثة.. شاهد جمالهم

محمد حماقي: &#34;لو شوفتوا فاتورة تليفوني هتضحكوا.. وكنت سأحطّمه&#34;

محمد حماقي: "لو شوفتوا فاتورة تليفوني هتضحكوا.. وكنت سأحطّمه"

سلمى المصري تعلق على &#34;الهيبة&#34; وتتحدث عن اعتزالها

سلمى المصري تعلق على "الهيبة" وتتحدث عن اعتزالها

شاهد: وصلة رقص لعمرو دياب مع دينا الشربيني

شاهد: وصلة رقص لعمرو دياب مع دينا الشربيني

دينا فؤاد تظهر بالنقاب.. والجمهور: &#34;يا رب يكون عن اقتناع&#34;

دينا فؤاد تظهر بالنقاب.. والجمهور: "يا رب يكون عن اقتناع"

منى زكي تعلن انضمام فرد جديد لأسرتها وتكشف اسمه

منى زكي تعلن انضمام فرد جديد لأسرتها وتكشف اسمه

عربي

حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط

حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط

الرئيس اللبناني يُكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يُكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر