شؤون فلسطينية

"الجنائية الدولية" تعلن فتح تحقيق شامل بشأن ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

"الجنائية الدولية" تعلن فتح تحقيق شامل بشأن ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية
المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، فتح تحقيق شامل بشأن الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مدعي المحكمة الجنائية الدولية: "سنفتح تحقيقا بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة والقدس"، وفق ما ذكرت قناة (الجزيرة) القطرية.

وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا: إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وأضافت في بيان: "لدي قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

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