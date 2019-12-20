50 ألف مواطن يؤدون الجمعة في "الأقصى"

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رام الله - دنيا الوطن

أدى نحو 50 ألف مصل من أبناء الشعب الفلسطيني، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن الفلسطينيين أدوا الجمعة في "الأقصى" رغم القيود والإجراءات المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة (وفا) الرسمية.



ودعا إمام وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، في خطبة الجمعة، إلى شد الرحال إلى المسجد الأسبوع المقبل للتصدي لمجموعات المستوطنين، عقب ما أعلنته ما تسمى "جماعة الهيكل" المزعوم مؤخرا عن نيتها تنفيذ اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى لمناسبة الأعياد اليهودية.