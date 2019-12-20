شؤون فلسطينية

50 ألف مواطن يؤدون الجمعة في "الأقصى"

50 ألف مواطن يؤدون الجمعة في "الأقصى"
رام الله - دنيا الوطن
أدى نحو 50 ألف مصل من أبناء الشعب الفلسطيني، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن الفلسطينيين أدوا الجمعة في "الأقصى" رغم القيود والإجراءات المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة (وفا) الرسمية.

ودعا إمام وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، في خطبة الجمعة، إلى شد الرحال إلى المسجد الأسبوع المقبل للتصدي لمجموعات المستوطنين، عقب ما أعلنته ما تسمى "جماعة الهيكل" المزعوم مؤخرا عن نيتها تنفيذ اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى لمناسبة الأعياد اليهودية.

أخبار ذات صلة

&#34;الجنائية الدولية&#34; تعلن فتح تحقيق شامل بشأن ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

"الجنائية الدولية" تعلن فتح تحقيق شامل بشأن ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرة كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرة كفر قدوم

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بالعمل على تنفيذ القرارات الأممية الرافضة للاستيطان

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بالعمل على تنفيذ القرارات الأممية الرافضة للاستيطان

خطة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من مناطق (ج) بالضفة الغربية

خطة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من مناطق (ج) بالضفة الغربية

ماذا جاء في اجتماع وفد حماس مع مهاتير محمد

ماذا جاء في اجتماع وفد حماس مع مهاتير محمد

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب فلسطين الأسبوع المقبل

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب فلسطين الأسبوع المقبل

وزارة الصحة بغزة تكشف أعداد المُصابين بمرض الحصبة

وزارة الصحة بغزة تكشف أعداد المُصابين بمرض الحصبة

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

50 ألف مواطن يؤدون الجمعة في &#34;الأقصى&#34;

50 ألف مواطن يؤدون الجمعة في "الأقصى"

إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرة كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرة كفر قدوم

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بالعمل على تنفيذ القرارات الأممية الرافضة للاستيطان

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بالعمل على تنفيذ القرارات الأممية الرافضة للاستيطان

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة &#34;الخليل عصية على التهويد&#34;

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة "الخليل عصية على التهويد"

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان اعتقلهم شرق البريج

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان اعتقلهم شرق البريج

الطقس: صافٍ بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: صافٍ بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

منوعات

تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف التصوير 10 دقائق

تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف التصوير 10 دقائق

هل ارتبطت منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان؟

هل ارتبطت منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان؟

شاهد: مكة محمد صلاح تشارك والدها بطولة إعلانه الجديد

شاهد: مكة محمد صلاح تشارك والدها بطولة إعلانه الجديد

ميريام فارس سُمح لها بـ&#34;طق الرقبة&#34; فقط بالسعودية

ميريام فارس سُمح لها بـ"طق الرقبة" فقط بالسعودية

وليد توفيق ينشر لأول مرة صور أبنائه الثلاثة.. شاهد جمالهم

وليد توفيق ينشر لأول مرة صور أبنائه الثلاثة.. شاهد جمالهم

محمد حماقي: &#34;لو شوفتوا فاتورة تليفوني هتضحكوا.. وكنت سأحطّمه&#34;

محمد حماقي: "لو شوفتوا فاتورة تليفوني هتضحكوا.. وكنت سأحطّمه"

سلمى المصري تعلق على &#34;الهيبة&#34; وتتحدث عن اعتزالها

سلمى المصري تعلق على "الهيبة" وتتحدث عن اعتزالها

شاهد: وصلة رقص لعمرو دياب مع دينا الشربيني

شاهد: وصلة رقص لعمرو دياب مع دينا الشربيني

دينا فؤاد تظهر بالنقاب.. والجمهور: &#34;يا رب يكون عن اقتناع&#34;

دينا فؤاد تظهر بالنقاب.. والجمهور: "يا رب يكون عن اقتناع"

منى زكي تعلن انضمام فرد جديد لأسرتها وتكشف اسمه

منى زكي تعلن انضمام فرد جديد لأسرتها وتكشف اسمه

عربي

حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط

حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط

الرئيس اللبناني يُكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يُكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر