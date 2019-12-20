إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرة كفر قدوم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق الشديد بعد اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان و المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما والتي انطلقت تنديدا باعتداءات المستوطنين على ممتلكات الشعب الفلسطيني.



وافادت مصادر محلية بان قوات كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة واطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وعشرات قنابل الغاز السام مستغلين اتجاه الريح الشرقية التي نشرت الغاز في جميع انحاء البلدة مما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا في مركز اسعاف القرية.



واكدت المصادر اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوا تقدمهم باتجاه القرية بعد اعادة قنابل الغاز باتجاههم.



وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للتصدي لاعتداءات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة والتي كان اخرها احراق سيارتين في قرية فرعتا المجاورة.