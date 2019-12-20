شؤون فلسطينية

خطة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من مناطق (ج) بالضفة الغربية

خطة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من مناطق (ج) بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، عن خطته لمحاربة البناء الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية المصنفة (ج) وفقًا لاتفاقية أوسلو، وصولا لوقف مطلق للبناء الفلسطيني فيها خلال عامين.

وقالت صحيفة (يسرائيل اليوم): إن بينت أجرى مؤخرًا لقاءات وورشات عمل مع كبار ضباط الجيش والأمن الإسرائيلي بالإضافة ل"الإدارة المدنية" سعيًا لتطبيق خطته لمنع امتداد البناء الفلسطيني لتلك المناطق والتوقيع على أوامر هدم بالجملة.

وذكرت أن الاجتماع المركزي بالخصوص عقد في مكتب بينت، بحضور كل من "قائد المنطقة الوسطى" نداف فيدان، و"منسق أعمال الحكومة في الضفة المحتلة" كميل أبو ركن بالإضافة ل"رئيس الإدارة المدنية" غسان عليان.

ووفقا للمعطيات الإسرائيلية إن حوالي 200 ألف فلسطيني يعيشون في عشرات القرى المنتشرة في المنطقة المصنفة (ج) والتي تمثل 60% من مساحة الضفة..

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن خطة وزير الجيش العملية تتضمن منع البناء بشكل حازم، ومنع الاتحاد الأوروبي من الاستثماء في البناء الفلسطيني فيها. 

ولفتت إلى أن بينت ينوي العمل وفقًا لاعتبارات استراتيجية مثل أماكن البناء الفلسطيني والتركيز على هدم المباني القريبة من الشوارع الحيوية أو تلك القريبة من المستوطنات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن مؤخرا أن واشنطن لم تعد ترى في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

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