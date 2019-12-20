شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب فلسطين الأسبوع المقبل

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب فلسطين الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أكد الراصد الجوي ليث العلامي، أن منخفضًا جويًا مصحوب بكتلة هوائية باردة متوقع أن يؤثر على فلسطين ما بين منتصف ونهاية الأسبوع الجديد.

وقال العلامي: إن تغيرات مُتوقعة في بُنية الأنظمة الجوية تتمثل بإندفاع لمرتفع جوي نحو جنوب غرب أوروبا، وبالتالي إنتقال حركة ونشاط الكتل الهوائية الباردة من شمال غرب اوروبا نواحي جنوب شرقها وصولاً للحوض الشرقي للمتوسط، بحيث تزداد فُرص تشكل منخفض جوي في محيط جزيرة قبرص ما بين منتصف ونهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف: لكن مع ملاحظة مُهمة حتى الآن، قد يكون مسار المنخفض الجوي غير مُناسب لبعض المناطق الفلسطينية، هذا المسار سيتضح حركته أكثر خلال اليومين المُقبلين.

أخبار ذات صلة

إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرة كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرة كفر قدوم

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بالعمل على تنفيذ القرارات الأممية الرافضة للاستيطان

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بالعمل على تنفيذ القرارات الأممية الرافضة للاستيطان

خطة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من مناطق (ج) بالضفة الغربية

خطة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من مناطق (ج) بالضفة الغربية

ماذا جاء في اجتماع وفد حماس مع مهاتير محمد

ماذا جاء في اجتماع وفد حماس مع مهاتير محمد

وزارة الصحة بغزة تكشف أعداد المُصابين بمرض الحصبة

وزارة الصحة بغزة تكشف أعداد المُصابين بمرض الحصبة

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة &#34;الخليل عصية على التهويد&#34;

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة "الخليل عصية على التهويد"

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرة كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بمسيرة كفر قدوم

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بالعمل على تنفيذ القرارات الأممية الرافضة للاستيطان

الخضري: المجتمع الدولي مُطالب بالعمل على تنفيذ القرارات الأممية الرافضة للاستيطان

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة &#34;الخليل عصية على التهويد&#34;

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة "الخليل عصية على التهويد"

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان اعتقلهم شرق البريج

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان اعتقلهم شرق البريج

الطقس: صافٍ بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: صافٍ بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة مقابل الشيكل

منوعات

تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف التصوير 10 دقائق

تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف التصوير 10 دقائق

هل ارتبطت منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان؟

هل ارتبطت منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان؟

شاهد: مكة محمد صلاح تشارك والدها بطولة إعلانه الجديد

شاهد: مكة محمد صلاح تشارك والدها بطولة إعلانه الجديد

ميريام فارس سُمح لها بـ&#34;طق الرقبة&#34; فقط بالسعودية

ميريام فارس سُمح لها بـ"طق الرقبة" فقط بالسعودية

وليد توفيق ينشر لأول مرة صور أبنائه الثلاثة.. شاهد جمالهم

وليد توفيق ينشر لأول مرة صور أبنائه الثلاثة.. شاهد جمالهم

محمد حماقي: &#34;لو شوفتوا فاتورة تليفوني هتضحكوا.. وكنت سأحطّمه&#34;

محمد حماقي: "لو شوفتوا فاتورة تليفوني هتضحكوا.. وكنت سأحطّمه"

سلمى المصري تعلق على &#34;الهيبة&#34; وتتحدث عن اعتزالها

سلمى المصري تعلق على "الهيبة" وتتحدث عن اعتزالها

شاهد: وصلة رقص لعمرو دياب مع دينا الشربيني

شاهد: وصلة رقص لعمرو دياب مع دينا الشربيني

دينا فؤاد تظهر بالنقاب.. والجمهور: &#34;يا رب يكون عن اقتناع&#34;

دينا فؤاد تظهر بالنقاب.. والجمهور: "يا رب يكون عن اقتناع"

منى زكي تعلن انضمام فرد جديد لأسرتها وتكشف اسمه

منى زكي تعلن انضمام فرد جديد لأسرتها وتكشف اسمه

عربي

حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط

حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط

الرئيس اللبناني يُكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يُكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر