منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب فلسطين الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الراصد الجوي ليث العلامي، أن منخفضًا جويًا مصحوب بكتلة هوائية باردة متوقع أن يؤثر على فلسطين ما بين منتصف ونهاية الأسبوع الجديد.



وقال العلامي: إن تغيرات مُتوقعة في بُنية الأنظمة الجوية تتمثل بإندفاع لمرتفع جوي نحو جنوب غرب أوروبا، وبالتالي إنتقال حركة ونشاط الكتل الهوائية الباردة من شمال غرب اوروبا نواحي جنوب شرقها وصولاً للحوض الشرقي للمتوسط، بحيث تزداد فُرص تشكل منخفض جوي في محيط جزيرة قبرص ما بين منتصف ونهاية الأسبوع المقبل.



وأضاف: لكن مع ملاحظة مُهمة حتى الآن، قد يكون مسار المنخفض الجوي غير مُناسب لبعض المناطق الفلسطينية، هذا المسار سيتضح حركته أكثر خلال اليومين المُقبلين.