المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، بكل محافظات الوطن والشتات أن إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في دولة فلسطين تشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967 بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين بسكانها واهلها وعلى ارض القدس الفلسطينية.



وقال المفوض الاعلامي المركزي للهيئة بفلسطين نبيل برزق، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن "ذلك يأتي انسجاما مع كافة القرارات الدولية الخاصة بالقدس وبكل القوانين والأعراف الدولية، والحق الطبيعي والتاريخي لمدينة القدس، وبتطلعات الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.