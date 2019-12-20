المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة "الخليل عصية على التهويد"

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رام الله - دنيا الوطن

يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 85 بمخيمات العودة وكسر الحصار تحت شعار جمعة "الخليل عصية على التهويد"



ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار لأوسع مشاركة في هذه الجمعة داخل مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس.



وأوضحت أن الأسير المحرر علاء قفيشة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المبعد لغزة، سيلقي كلمتها خلال فعاليات اليوم.