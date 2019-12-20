حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حملة المقاطعة في تونس، إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل، في أحد المؤتمرات التي تنظمها تونس.
وقالت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية: "تم إلغاء مشاركة ممثلين عن الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر(حوار المتوسط للحقوق والمساواة) الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في تونس".
وأضافت الحملة: "نطالب التونسيين بالانتباه للأنشطة التطبيعية في البلاد، ويجب التصدي لها بكل قوة".
أعلنت حملة المقاطعة في تونس، إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل، في أحد المؤتمرات التي تنظمها تونس.
وقالت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية: "تم إلغاء مشاركة ممثلين عن الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر(حوار المتوسط للحقوق والمساواة) الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في تونس".
وأضافت الحملة: "نطالب التونسيين بالانتباه للأنشطة التطبيعية في البلاد، ويجب التصدي لها بكل قوة".
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