حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حملة المقاطعة في تونس، إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل، في أحد المؤتمرات التي تنظمها تونس.



وقالت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية: "تم إلغاء مشاركة ممثلين عن الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر(حوار المتوسط للحقوق والمساواة) الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في تونس".



وأضافت الحملة: "نطالب التونسيين بالانتباه للأنشطة التطبيعية في البلاد، ويجب التصدي لها بكل قوة".