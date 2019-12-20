شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، مركبتين في قرية فرعتا شرق محافظة قلقيلية، وخطوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي فرعتا عبد المنعم شناعة، وفق ما نقلت عنه وكالة (وفا)، بأن أهالي القرية،  أفاقوا فجر اليوم على النيران، وهي تلتهم مركبتين تعودان للمواطنين ساهر عبد الرحيم سليم ؛(31 عامًا)، وثائر رائد عبد الرحيم (26 عامًا) من القرية.

واكد شناعة أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المستوطنون القرية، ويخطون الشعارات العنصرية على الجدران، بهدف تضييق الخناق على أهالي القرية والسعي الى تهجيرهم.

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة بغزة تكشف أعداد المُصابين بمرض الحصبة

وزارة الصحة بغزة تكشف أعداد المُصابين بمرض الحصبة

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة &#34;الخليل عصية على التهويد&#34;

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة "الخليل عصية على التهويد"

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان اعتقلهم شرق البريج

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان اعتقلهم شرق البريج

الطقس: صافٍ بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: صافٍ بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

عريقات: هذا هو المطلوب لتعزيز الجبهة الداخلية ولمواجهة نتنياهو

عريقات: هذا هو المطلوب لتعزيز الجبهة الداخلية ولمواجهة نتنياهو

بعد قصف الليلة الماضية.. حماس: مقدرات المقاومة لن تترك لحسن نوايا الاحتلال

بعد قصف الليلة الماضية.. حماس: مقدرات المقاومة لن تترك لحسن نوايا الاحتلال

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة &#34;الخليل عصية على التهويد&#34;

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة "الخليل عصية على التهويد"

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان اعتقلهم شرق البريج

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان اعتقلهم شرق البريج

طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

هنية يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

هنية يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

مجلس الإفتاء: لا نقبل بما يتعارض مع الشريعة في (سيداو) وغيرها

مجلس الإفتاء: لا نقبل بما يتعارض مع الشريعة في (سيداو) وغيرها

الصالح يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية الممولة من الكويت في غزة

الصالح يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية الممولة من الكويت في غزة

منوعات

تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف التصوير 10 دقائق

تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف التصوير 10 دقائق

هل ارتبطت منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان؟

هل ارتبطت منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان؟

شاهد: مكة محمد صلاح تشارك والدها بطولة إعلانه الجديد

شاهد: مكة محمد صلاح تشارك والدها بطولة إعلانه الجديد

ميريام فارس سُمح لها بـ&#34;طق الرقبة&#34; فقط بالسعودية

ميريام فارس سُمح لها بـ"طق الرقبة" فقط بالسعودية

وليد توفيق ينشر لأول مرة صور أبنائه الثلاثة.. شاهد جمالهم

وليد توفيق ينشر لأول مرة صور أبنائه الثلاثة.. شاهد جمالهم

محمد حماقي: &#34;لو شوفتوا فاتورة تليفوني هتضحكوا.. وكنت سأحطّمه&#34;

محمد حماقي: "لو شوفتوا فاتورة تليفوني هتضحكوا.. وكنت سأحطّمه"

سلمى المصري تعلق على &#34;الهيبة&#34; وتتحدث عن اعتزالها

سلمى المصري تعلق على "الهيبة" وتتحدث عن اعتزالها

شاهد: وصلة رقص لعمرو دياب مع دينا الشربيني

شاهد: وصلة رقص لعمرو دياب مع دينا الشربيني

دينا فؤاد تظهر بالنقاب.. والجمهور: &#34;يا رب يكون عن اقتناع&#34;

دينا فؤاد تظهر بالنقاب.. والجمهور: "يا رب يكون عن اقتناع"

منى زكي تعلن انضمام فرد جديد لأسرتها وتكشف اسمه

منى زكي تعلن انضمام فرد جديد لأسرتها وتكشف اسمه

عربي

حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط

حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط

الرئيس اللبناني يُكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يُكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر