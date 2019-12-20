مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، مركبتين في قرية فرعتا شرق محافظة قلقيلية، وخطوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين.وأفاد رئيس مجلس قروي فرعتا عبد المنعم شناعة، وفق ما نقلت عنه وكالة (وفا)، بأن أهالي القرية، أفاقوا فجر اليوم على النيران، وهي تلتهم مركبتين تعودان للمواطنين ساهر عبد الرحيم سليم ؛(31 عامًا)، وثائر رائد عبد الرحيم (26 عامًا) من القرية.واكد شناعة أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المستوطنون القرية، ويخطون الشعارات العنصرية على الجدران، بهدف تضييق الخناق على أهالي القرية والسعي الى تهجيرهم.