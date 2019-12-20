الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان اعتقلهم شرق البريج

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن ثلاثة شبان اعتقلتهم امس الخميس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفرجت سلطات الاحتلال عن الشبان الثلاثة عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمال قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال اعتقل الشبان الثلاثة بزعم محاولتهم اجتياز السياج الفاصل.