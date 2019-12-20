دولي

ترامب: أريد محاكمة فورية

ترامب: أريد محاكمة فورية
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بإجراء محاكمة فورية لعزله، مؤكدا أن الديمقراطيون لا يملكون أي دليل ضده.

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته بموقع (تويتر): "بعد أن حرمني الديمقراطيون من إجراءات قانونية سليمة في مجلس النواب؛ لا محامون، لا شهود، ولا شيء، يريدون الآن الإملاء على الكونغرس كيف يُجري محاكمتي".

وأضاف: "بالفعل.. ليس لديهم أي دليل على أي شيء، ولن يقدموا أي شيء، إنهم يأملون الخروج من هذا الموقف، وأنا أريد محاكمة فورية".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت الخميس لصالح عزل الرئيس دونالد ترامب، بسبب "إساءة استخدام السلطة" و"إعاقة الكونغرس"، بحسب نتائج التصويت.

وقد انقسمت النتائج على أساس حزبي - صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما عارض الجمهوريون، بعد التصويت في مجلس النواب.

ويواجه ترامب رسميا إجراءات العزل بعد الإحالة إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، مع الأخذ بالاعتبار أن الأغلبية الجمهورية في المجلس لا تنوي عزل ترامب.

أخبار ذات صلة

تركيا: حماس ليست إرهابية ولا نسمح باستخدام أراضينا ضد إسرائيل

تركيا: حماس ليست إرهابية ولا نسمح باستخدام أراضينا ضد إسرائيل

مرشح للرئاسة الأمريكية: نتنياهو عنصري ويجب أن نؤيد الفلسطينيين

مرشح للرئاسة الأمريكية: نتنياهو عنصري ويجب أن نؤيد الفلسطينيين

ألمانيا تحظر نشاط &#34;حزب الله&#34; بالكامل على أراضيها

ألمانيا تحظر نشاط "حزب الله" بالكامل على أراضيها

واشنطن تعاقب إيران وتحثها على احترام حقوق الإنسان

واشنطن تعاقب إيران وتحثها على احترام حقوق الإنسان

شاهد: مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الروسية بإطلاق نار بالعاصمة موسكو

شاهد: مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الروسية بإطلاق نار بالعاصمة موسكو

كيف علق بوتن على إجراءات عزل ترامب؟

كيف علق بوتن على إجراءات عزل ترامب؟

نتنياهو: حكومة قوية بقيادة الليكود ستفرض السيادة في الضفة

نتنياهو: حكومة قوية بقيادة الليكود ستفرض السيادة في الضفة

الرئيس الإيراني يُوجه دعوة للدول الإسلامية بشأن &#34;هيمنة الدولار&#34;

الرئيس الإيراني يُوجه دعوة للدول الإسلامية بشأن "هيمنة الدولار"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المتقاعدون العسكريون: نؤكد على الموقف الوطني للانتخابات بما فيها القدس

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة &#34;الخليل عصية على التهويد&#34;

المحرر قفيشة يُلقي كلمة مسيرات العودة بجمعة "الخليل عصية على التهويد"

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرقي قلقيلية

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان اعتقلهم شرق البريج

الاحتلال يفرج عن ثلاثة شبان اعتقلهم شرق البريج

طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

هنية يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

هنية يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

مجلس الإفتاء: لا نقبل بما يتعارض مع الشريعة في (سيداو) وغيرها

مجلس الإفتاء: لا نقبل بما يتعارض مع الشريعة في (سيداو) وغيرها

الصالح يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية الممولة من الكويت في غزة

الصالح يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية الممولة من الكويت في غزة

منوعات

تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف التصوير 10 دقائق

تصرف مفاجئ من عادل إمام يتسبب فى وقف التصوير 10 دقائق

هل ارتبطت منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان؟

هل ارتبطت منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان؟

شاهد: مكة محمد صلاح تشارك والدها بطولة إعلانه الجديد

شاهد: مكة محمد صلاح تشارك والدها بطولة إعلانه الجديد

ميريام فارس سُمح لها بـ&#34;طق الرقبة&#34; فقط بالسعودية

ميريام فارس سُمح لها بـ"طق الرقبة" فقط بالسعودية

وليد توفيق ينشر لأول مرة صور أبنائه الثلاثة.. شاهد جمالهم

وليد توفيق ينشر لأول مرة صور أبنائه الثلاثة.. شاهد جمالهم

محمد حماقي: &#34;لو شوفتوا فاتورة تليفوني هتضحكوا.. وكنت سأحطّمه&#34;

محمد حماقي: "لو شوفتوا فاتورة تليفوني هتضحكوا.. وكنت سأحطّمه"

سلمى المصري تعلق على &#34;الهيبة&#34; وتتحدث عن اعتزالها

سلمى المصري تعلق على "الهيبة" وتتحدث عن اعتزالها

شاهد: وصلة رقص لعمرو دياب مع دينا الشربيني

شاهد: وصلة رقص لعمرو دياب مع دينا الشربيني

دينا فؤاد تظهر بالنقاب.. والجمهور: &#34;يا رب يكون عن اقتناع&#34;

دينا فؤاد تظهر بالنقاب.. والجمهور: "يا رب يكون عن اقتناع"

منى زكي تعلن انضمام فرد جديد لأسرتها وتكشف اسمه

منى زكي تعلن انضمام فرد جديد لأسرتها وتكشف اسمه

عربي

حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط

حملة المقاطعة في تونس: إلغاء مشاركة ممثلين عن إسرائيل بمؤتمر حوار المتوسط

الرئيس اللبناني يُكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يُكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر