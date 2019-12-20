تركيا: حماس ليست إرهابية ولا نسمح باستخدام أراضينا ضد إسرائيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رفضت وزارة الخارجية التركية، الادعاء بأن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يسمح بتهديد أمن إسرائيل أو مساعدة لمن يخططون لعمليات من أراضيها ضد تل أبيب.



وقالت الخارجية التركية: "نحن نرفض بشدة الاتهامات بأن الاتراك يسمحون باستخدام أراضيهم لأنشطة ضد إسرائيل أو ضد أي دولة أخرى".



وأضافت الخارجية في سلسلة لتغريدات عبر موقع (تويتر) أن غالبية المجتمع الدولي لا يرى في حماس منظمة إرهابية، انما كحقيقة سياسية قائمة بعد نجاحها بالانتخابات في غزة عام 2006، وذلك رداً على اتهام تركيا بدعم وتمويل حركة حماس في قطاع غزة.



وقالت: "من الجدير الإشارة مجددا الى أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة رفضت تعريف حماس كمنظمة إرهابية في السنة الماضية".