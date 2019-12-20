بعد قصف الليلة الماضية.. حماس: مقدرات المقاومة لن تترك لحسن نوايا الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة حماس، أن مقدرات المقاومة وحياة وأمن الشعب الفلسطيني لن تترك لتقديرات وحسن نوايا الاحتلال.



وقالت الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، تعقيبا على القصف الاسرائيلي لمواقع المقاومة الليلة الماضية ان اعتماد الاحتلال الاسرائيلي سياسة الإستهداف الموجه والمتواصل مع المقاومة وكتائب القسام، واستمرار ضرب وتدمير مقدراتها وتهديد حياة الناس، لن يجلب له تحصينا ولن يحقق له أمنا وعليه ان يتحمل التبعات ودفع الثمن.



وأضاف: "لقد أثبت التجربة بأن مثل هذه السياسات الحمقاء محظور استخدامها مع كتائب القسام، وفي سلسلة معاركه مع القسام لعبرة".



وكان جيش الاحتلال قد قصف عدة مواقع الليلة الماضية تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ردًا على ما زعم أن صواريخًا أطلقت من القطاع باتجاه مناطق غلاف غزة.