طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة





هذا وقصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، أرضًا زراعية، قرب مطار غزة المدّمر شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.







من ناحيته، قال جيش الاحتلال، إنه هاجم أهداف في غزة رداً على إطلاق القذائف اتجاه مستوطنات الغلاف، مشدداً على أنه هاجم بنية حركة حماس التحتية، وفق زعمه.





رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، شمال وجنوب قطاع غزة.في التفاصيل، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، موقع عسقلان، التابع للمقاومة الفلسطينية شمالي بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين.إلى ذلك استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي موقع عين جالوت التابع للمقاومة الفلسطينية، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بأربعة صواريخ، دون وقوع اصابات بين المواطنين.