عضو (كنيست) لحماس: أطلقوا الصواريخ عند التاسعة لأننا نتناول العشاء عند السابعة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وجه عضو الكنيست الاسرائيلي، حاييم يلين، مساء اليوم الخميس، رسالة إلى حركة حماس، والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بشأن إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.



وقال يلين في رسالته: "نطلب من حماس وجميع الفصائل في غزة، إطلاق الصواريخ في الساعة التاسعة مساءً، لأننا في الساعة السابعة والنصف مساءً، نتناول العشاء".



وأضاف: "في الساعة الثانية والنصف فجراً، هذا وقت النوم الجميل، شكراً لاهتمامكم".