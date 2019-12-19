هنية يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، على رأس وفد من قيادة الحركة، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.



وقدم هنية خلال اللقاء، التهاني إلى الأمير الوالد بالعيد الوطني، الذي صادف يوم أمس الأربعاء، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تربط الشعب الفلسطيني مع دولة قطر، بحسب ما جاء على موقع حركة (حماس) الإلكتروني.



وأشاد هنية خلال اللقاء، بجهود دولة قطر، التي لم تألُ جهداً في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات والأماكن في القدس والضفة وغزة، إضافة إلى دورها المتواصل في إقامة المشاريع الإغاثية الحيوية، والتي بدأ الكثير منها في عهد الأمير الوالد، خلال زيارته التاريخية إلى غزة.



واستعرض هنية خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الانتخابات، المزمع عقدها، وما قدمته حركة حماس من تنازلات في سبيل إنجاح عقدها، مجدداً التأكيد على ضرورة إجرائها في مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة، والضفة الغربية.



ووضع رئيس الحركة، الأمير الوالد في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، على صعيد المشهد السياسي، والمخاطر التي تمر بها الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ومحاولات تصفية هذه الحقوق، وما يتطلبه ذلك من إسناد عربي وإقليمي.



وشارك في اللقاء، كل من الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس الحركة، والدكتور ماهر صلاح، رئيس الحركة في إقليم الخارج، وعضوي المكتب السياسي، نزار عوض الله، وسامي خاطر.