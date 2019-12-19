الصالح يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية الممولة من الكويت في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

اطلع وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، على سير العمل في عدد من المشاريع التطويرية الممولة من دولة الكويت، من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي تنفذها الوزارة، عبر وحدة المشاريع في غزة.



وشملت الجولة الميدانية التفقدية كلاً من: مشاريع تطوير البنية التحتية في المنصورة، والقبة، وشارع 10 في مدينة غزة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية في دير البلح، ورفح، وتطوير البنية التحتية في شارع مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار، وشارع جمال عبد الناصر في خانيونس، والشارع العام في بيت لاهيا، والشارع الرئيسي في بلدة الشوكة.



وأشاد الصالح بجهود الطواقم العاملة، التي ساهمت في إنجاز هذه المشاريع، وبجهود وحدة المشاريع المشرفة على التنفيذ، مؤكداً أهميتها في التسهيل على المواطنين، والتخفيف عليهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.



وعبر الصالح عن شكره لدولة الكويت الشقيقة، ومواقفها الداعمة دوماً لفلسطين، ودعمها لقطاع الحكم المحلي، وبخاصة منحة الصندوق الكويتي؛ لصالح تنفيذ مشاريع تسهم في تطوير البنية التحتية في بلديات القطاع.