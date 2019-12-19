الخارجية: التحذير الأممي من الإستيطان يستدعي ترجمة فورية لتنفيذ القرار 2334

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رام الله - دنيا الوطن

في مداخلته أمام جلسة مجلس الأمن، أكد نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، عدم التزام إسرائيل بتطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان، لافتاً، إلى أنها تستعمل مصادرة أراضي الفلسطينيين؛ لقتل أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين، ومحاولة خلق حقائق جديدة على الأرض، تحول دون قيام دولة.



وأوضح أن "إسرائيل" تستعمل مصادرة أراضي الفلسطينيين لقتل أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين، ومحاولة خلق حقائق جديدة على الأرض، وهو ما أكد عليه تقرير هيئة الأمم المتحدة من مخططات استيطانية؛ لإقامة أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس، وهذا يعني تحذيراً أممياً شديد اللهجة من المخاطر، التي يمثلها الاستيطان على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.



ورأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هذه المعطيات عن الاستيطان الاستعماري تُشكل اختباراً جدياً لمصداقية الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وللدول التي تدّعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.



وأكدت الوزارة، أيضاً، أن دور الأمم المتحدة، يجب ألا يقتصر على تشخيص ومتابعة هذه القضية الخطيرة، أو اتخاذ قرارات تبقى حبيسة الأدراج ولا تُنفذ، إنما عليها تحمل مسؤولياتها في تنفيذ، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويؤدي إلى حل الصراعات بالطرق السياسية السلمية.



وأشارت إلى أن المطلوب دولياً، ليس فقط الإشارة إلى عدم التزام إسرائيل كقوة احتلال بالقرار 2334، بل أيضاً اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي؛ لإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذا القرار، وغيره من القرارات، الخاصة بالقضية الفلسطينية.



وقالت الوزارة: "إن دولة الإحتلال باتت تتعايش مع صيغ الإدانة الدولية، طالما أن تلك الإدانات لا تؤثر على علاقات إسرائيل مع الدول، ولا يتبعها فرض عقوبات على دولة الاحتلال، ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف".