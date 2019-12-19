شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة نحو مستوطنة (كفار عزة)

شاهد: لحظة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة نحو مستوطنة (كفار عزة)
رام الله - دنيا الوطن
نشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو، يوضح لحظة إطلاق صاروخ من قطاع غزة، نحو مستوطنة (كفار عزة)، المحاذية لقطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلن أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، نحو مستوطنات غلاف غزة، وقد تم تفعيل صفارات الإنذار على أثر ذلك.


 


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