شاهد: لحظة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة نحو مستوطنة (كفار عزة)





وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلن أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، نحو مستوطنات غلاف غزة، وقد تم تفعيل صفارات الإنذار على أثر ذلك.













رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو، يوضح لحظة إطلاق صاروخ من قطاع غزة، نحو مستوطنة (كفار عزة)، المحاذية لقطاع غزة.