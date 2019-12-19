أبو الريش: 2020 سيشهد تغيرات جوهرية تتناغم مع الغايات الستة للخطة الاستراتيجية

أوضح وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أن العام المقبل , سيشهد انطلاقة جديدة وتغيرات جوهرية تتناغم مع الغايات الستة للخطة الصحية الاستراتيجية 2020م /2024م.





جاء ذلك في مستهل اجتماعه بمدراء المستشفيات ومدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة , ود. عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات , ود. خليل شقفة مدير عام التمريض , لبحث ومناقشة جملة من العناوين اهمها البرامج التدريبية والتطويرية للطواقم الطبية والتمريضية.







العامة للتمريض والادارة العامة لتنمية القوى البشرية .

رام الله - دنيا الوطنوقال د. ابو الريش: "إن الخطة الصحية الاستراتيجية أفرد فيها الحوكمة كغاية استراتيجية, والكادر البشري كغاية استراتيجية هي الاخرى لها من الاهداف والبرامج التي تجسد اهتمام العمل بالتطوير , وان تكون الركيزة الاهم خلال الفترة المقبلة , وان ينعكس ذلك على شكل الهيكل الاداري الخاص بالجودة كهدف مطروح وبقوة بما يتضمنه من التخطيط ورسم السياسات والمعلومات الصحية والبحث الصحي".كما وأشار د. ابو الريش الى تنظيم وتطوير الملفات التي تعنى بالكادر البشري وتركيز العمل باعتباره العنوان الاهم, والعمل بنمط اداري قائم على الجودة والمعيرة، وتمكين ذوي المهام الإشرافيه بإنجاز عملهم ومتابعاتهم".وعبر د. أبو الريش عن شكره وتقديره للجهود التي تبذل من مدراء المستشفيات وكافة الكوادر العاملة, ومن خلفهم الادارة العامة للمستشفيات , والادارة