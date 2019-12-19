جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخة، مساء اليوم الخميس، من قطاع غزة، نحو مستوطنات غلاف غزة، فيما دوت صفارات الإنذار على إثر ذلك.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، نحو المستوطنات".



وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد أفاد في وقت سابق، بأن صفارات الإنذار، دوت مساء اليوم الخميس، في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

وأشار إعلام الاحتلال، إلى أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة (كفار عزة)، المحاذية لقطاع غزة.

وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد أفاد في وقت سابق، بأن صفارات الإنذار، دوت مساء اليوم الخميس، في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

رام الله - دنيا الوطن