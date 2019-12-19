ملحم: الحكومة تدعو المشتركين بمناطق امتياز شركة كهرباء القدس لسداد فواتيرهم الشهرية

أكد إبراهيم ملحم الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن الحكومة تدعو جميع المشتركين في مناطق امتياز الشركة إلى عدم التخلف عن سداد فواتيرهم الشهرية، مساهمة منهم في الحفاظ على قدرة الشركة الوطنية بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاههم.









وأضاف: "جاء ذلك، في إطار مساعدة الحكومة، لمناطق الامتياز، على الخروج من أزمتها، ضمن إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها بين الحكومة وشركة الكهرباء لتحسين مستوى جبايتها لديونها، خاصة من المنشآت التجارية المقامة ضمن حدود تلك المخيمات".



رام الله - دنيا الوطنوقال ملحم في تصريحات له: "في ضوء تفاقم أزمة الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي قامت بقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة الوطنية في القدس ورام الله وبيت لحم، وإسهاما من الحكومة بمساعدة شركة كهرباء القدس على تجاوز أزمتها، جاءت تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية باستعداد الحكومة رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها، لتحمل الديون المتراكمة على المخيمات الواقعة ضمن مناطق امتياز الشركة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).