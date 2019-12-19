شؤون فلسطينية

ملحم: الحكومة تدعو المشتركين بمناطق امتياز شركة كهرباء القدس لسداد فواتيرهم الشهرية

ملحم: الحكومة تدعو المشتركين بمناطق امتياز شركة كهرباء القدس لسداد فواتيرهم الشهرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد إبراهيم ملحم الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن الحكومة تدعو جميع المشتركين في مناطق امتياز الشركة إلى عدم التخلف عن سداد فواتيرهم الشهرية، مساهمة منهم في الحفاظ على قدرة الشركة الوطنية بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاههم.

وقال ملحم في تصريحات له: "في ضوء تفاقم أزمة الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي قامت بقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة الوطنية في القدس ورام الله وبيت لحم، وإسهاما من الحكومة بمساعدة شركة كهرباء القدس على تجاوز أزمتها، جاءت تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية باستعداد الحكومة رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها، لتحمل الديون المتراكمة على المخيمات الواقعة ضمن مناطق امتياز الشركة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف: "جاء ذلك، في إطار مساعدة الحكومة، لمناطق الامتياز، على الخروج من أزمتها، ضمن إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها بين الحكومة وشركة الكهرباء لتحسين مستوى جبايتها لديونها، خاصة من المنشآت التجارية المقامة ضمن حدود تلك المخيمات".

أخبار ذات صلة

وفاة طفل وشقيقته في حادث دهس شمال قطاع غزة

وفاة طفل وشقيقته في حادث دهس شمال قطاع غزة

مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في بلدة الخضر ببيت لحم

مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في بلدة الخضر ببيت لحم

(هآرتس): شكوك إسرائيلية حول التوصل لتهدئة طويلة الأمد مع حماس

(هآرتس): شكوك إسرائيلية حول التوصل لتهدئة طويلة الأمد مع حماس

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل من شمال قطاع غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل من شمال قطاع غزة

محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة

محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

بنود (صفقة القرن).. نقل الوصاية على الأقصى للسعودية.. ماذا ردت الأردن؟

بنود (صفقة القرن).. نقل الوصاية على الأقصى للسعودية.. ماذا ردت الأردن؟

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في بلدة الخضر ببيت لحم

مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في بلدة الخضر ببيت لحم

محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة

محمد العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

اشتية: الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

الرئاسة الفلسطينية تُعلن موعد زيارة ولي العهد البريطاني لرام الله

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

الصالح يُعلن عن تخصيص 45 مليون دولار لبلديات قطاع غزة للعامين 2020-2021

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

رأفت يدعو غوتيريش لإدانة زيارة 23 سفيراً في الأمم المتحدة للمستوطنات الاستعمارية

وزارة الخارجية تُصدر بياناً بشأن وفاة الشاب عصعوص في ألمانيا

وزارة الخارجية تُصدر بياناً بشأن وفاة الشاب عصعوص في ألمانيا

الجبهة الشعبية: سنَرُدُّ على اعتقالات الشاباك بالفِعل وليس القول

الجبهة الشعبية: سنَرُدُّ على اعتقالات الشاباك بالفِعل وليس القول

منوعات

بيرين سات تغضب الجمهور بعد ظهورها في صورة جريئة

بيرين سات تغضب الجمهور بعد ظهورها في صورة جريئة

هل تتذكرون الفنانة التي أدت دور زوينة في مسلسل جواهر؟ شاهدوا كيف أصبحت

هل تتذكرون الفنانة التي أدت دور زوينة في مسلسل جواهر؟ شاهدوا كيف أصبحت

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: &#34;زوجي صورني&#34;

ابنه هيفاء وهبي تشتبك مع متابعيها: "زوجي صورني"

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

معجبة تحطم هاتف راغب علامة.. وهذه ردة فعله

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تتشبه بدينا الشربيني.. والجمهور بالمرصاد

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

شاهد: ميريام فارس توقف حفلها في السعودية لإسعاف أحد الجماهير

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

من عصمت محمود التي رحلت اليوم عن عالمنا؟

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

ظهر أولًا في يده.. رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

عربي

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بالجزائر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر

الجيش المصري يكشف عن سلاح جديد صنع في مصر

مقتل خمسة أشخاص بانفجار سيارة شرقي سوريا

مقتل خمسة أشخاص بانفجار سيارة شرقي سوريا

الجامعة العربية ترفض قرار البرازيل فتح مكتب تجاري بالقدس وتحذر من تداعياته

الجامعة العربية ترفض قرار البرازيل فتح مكتب تجاري بالقدس وتحذر من تداعياته