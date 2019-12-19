وفاة طفل وشقيقته في حادث دهس شمال قطاع غزة

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خاص دنيا الوطن

توفي طفل (10 سنوات)، وشقيقته (23 عاما)، في حادث دهس وقع مساء اليوم الخميس، على شارع صلاح الدين شمالي قطاع غزة.



وأفاد العقيد فهد حرب مفتش تحقيق حوادث المرور في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن مركبة من نوع (جولف)، متجهة من الجنوب إلى الشمال على شارع صلاح الدين بمحافظة شمال قطاع غزة، اصطدمت بالطفل قصي ناصر أبو شمالة (10 سنوات)، وشقيقته دعاء (23 عاما).



وأشار حرب إلى أن الحادث أسفر عن وفاة الطفل قصي، وشقيقته دعاء متأثرة بإصابتها، لافتا إلى أن طواقم شرطة المرور توجهت الى المكان وباشرت بإجراءات التحقيق.