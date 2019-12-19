ألمانيا تحظر نشاط "حزب الله" بالكامل على أراضيها

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رام الله - دنيا الوطن

فرض البرلمان الألماني، اليوم الخميس، حظرا على أنشطة الجناح السياسي لـ"حزب الله" اللبناني، مطالبا بإدراجه على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات "الإرهابية".



يأتي ذلك، في وقت دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى صرامة أكبر في التعامل مع (حزب الله) في ألمانيا وبحث جميع الوسائل القانونية لتحقيق ذلك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال ماس في حديث صحفي لشبكة (إير.إن. دي) الألمانية: "إن حزب الله ينكر حق إسرائيل في الوجود ويهدد باستعمال العنف، كما يواصل تحديث ترسانته الصاروخية على نطاق واسع".



وتصنف ألمانيا حاليا كمعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ(حزب الله) تنظيما "إرهابيا"، غير أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا قوية على دول القارة العجوز لدفعها إلى إدراج (حزب الله) بأكمله على القائمة السوداء.



ورفض البرلمان الألماني في حزيران/يونيو الماضي اقتراح إعلان "حزب الله" خارج نطاق القانون، فيما كانت بريطانيا قد فرضت حظرا على الجناح السياسي لـ"حزب الله" في وقت سابق من العام الجاري.