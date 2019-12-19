الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الرئيس اللبناني العماد مشيل عون، مساء اليوم الخميس، عن تكليف حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة.



وأشارت الرئاسة اللبنانية في تصريح لها، إلى أن تكليف دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، جاء بعد اكتمال الاستشارات النيابية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون دياب إلى قصر بعبدا الرئاسي لتبليغه بقرار التكليف، وأجرى لقاء معه حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري.