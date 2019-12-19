شاهد: مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الروسية بإطلاق نار بالعاصمة موسكو

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو.



وذكر شهود عيان آخرون، أن إطلاق النار أدى إلى إصابة اثنين من المارة بجروح.





وتفيد الأنباء، بأن شخصا مجهولا فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.



