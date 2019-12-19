دولي

شاهد: مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الروسية بإطلاق نار بالعاصمة موسكو

شاهد: مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الروسية بإطلاق نار بالعاصمة موسكو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام روسية، بمقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الروسية، في عملية إطلاق نار وقعت مساء اليوم الخميس، بالقرب من مبنى هيئة الأمن الفدرالي وسط العاصمة موسكو.

وقالت صحيفة (إيزفيستيا): "قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بإطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي وسط موسكو".

وأضافت: "فتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي في العاصمة الروسية موسكو".

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو.

وذكر شهود عيان آخرون، أن إطلاق النار أدى إلى إصابة اثنين من المارة بجروح.

وتفيد الأنباء، بأن شخصا مجهولا فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.

وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".


 


 

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